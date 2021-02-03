Лавров отметил хорошие перспективы сотрудничества РФ и Иордании в ВТС и ядерной энергетике

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра Иордании, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади отметили хорошие перспективы сотрудничества двух стран в сфере военно-технического сотрудничества и ядерной энергетики.

"Констатировали хорошие перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики, в частности ядерной, гуманитарной, образовательной и в сфере военно-технического сотрудничества", - сказал в среду Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иорданским коллегой.

По словам главы МИД РФ, на переговорах была подтверждена обоюдная заинтересованность Москвы и Аммана в дальнейшем развитии сотрудничества по всем направлениям в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на высшем уровне между президентом России и королем Иордании.

"Подтвердили поддержку с обеих сторон скорейшему проведению очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - добавил министр.