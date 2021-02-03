Посольство России в Латвии раскритиковало отказ от вещания пяти российских телеканалов

РИГА, 3 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Латвии в среду подвергло критике решение крупнейшей телекоммуникационной компании Tet прекратить ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов - Первого балтийского канала (ПБК), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".

"В Латвии процветает политическая цензура в отношении независимых СМИ, что так неуклюже прикрывается предлогом заботы о соблюдении международных санкций. К сожалению, теперь клиенты не всех кабельных телеоператоров могут получить беспрепятственный доступ к полюбившимся передачам ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия" и других", - указывает российское диппредставительство в Facebook.

Телекоммуникационная компания Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, ранее сообщила, что с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов - ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV - одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse ("Балтийский медиа альянс"), в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.

Служба государственной безопасности Латвии в феврале прошлого года сообщила, что в сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях компании "Балтийский медиа альянс" в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Они были связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате были изъяты документы и носители информации. Позже медиахолдинг заявил, что ПБК прекращает с конца марта производство и выпуск программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии, в том числе ежедневной программы новостей "Латвийское время".

"Балтийский медиа альянс" транслирует в Латвии около 25 телеканалов, включая русскоязычные ПБК, Первый балтийский музыкальный канал и "Рен ТВ Балтия". Помимо Латвии, компания ведет деятельность в Эстонии.