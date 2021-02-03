Лавров заявил, что истерика Запада по ситуации с Навальным зашкаливает

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Градус истерии, которую начали западные страны из-за ситуации с Алексеем Навальным, зашкаливает. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"Что касается событий, которые происходят в России, не только с Навальным, на Западе [они] освещаются специфично и однобоко, - сказал он. - Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, зашкаливает".

Министр обратил внимание на то, что в Германии, Франции, США и других западных странах демонстрантам за выход на проезжую часть и препятствование нормальному функционированию общественного транспорта грозят большие штрафы и даже много лет тюрьмы. "Полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем наши правоохранители в отношении участников незаконных акций", - указал Лавров.

Кроме того, Лавров сообщил, что отправил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю видеоматериалы о том, какие жесткие меры принимает полиция на Западе при разгоне несанкционированных акций.

"Чтобы эта дискуссия, если Запад в ней заинтересован, велась на основе фактов, мы подготовили видеоряд, как незаконные акции подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства у нас, - заявил он в среду журналистам. - Сегодня я направил этот материал в Брюссель высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики Жозепу Боррелю".