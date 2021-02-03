Лавров и глава МИД Иордании обсудили концепцию безопасности в зоне Персидского залива

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с вице-премьером, главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади предложенную Россией Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

"Россия и Иордания заинтересованы в преодолении кризисных явлений в районе Персидского залива, в обеспечении стабильности в этой части Ближнего Востока. И мы обсуждали имеющиеся на этот счет инициативы, включая российские предложения о разработке системы коллективной безопасности в Персидском заливе с участием внешних игроков. Мы привлекли внимание к концепции, которую Россия продвигает и в которой изложены основные параметры этого предложения", - сказал Лавров в среду на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иорданским коллегой.

Как указал министр, по палестинской проблеме у Москвы и Аммана единое мнение о необходимости продвигать задачу двухгосударственного решения. Страны приветствуют нормализацию отношений Израиля с целым рядом арабских стран, однако это не должно использоваться для того, чтобы создание палестинского государства было предано забвению, добавил он.

"Подтвердили роль "квартета" международных посредников, который сотрудничает со спецпредставителями ЛАГ и может сыграть очень важную роль в возобновлении прямых переговоров между палестинцами и израильтянами на основе имеющихся решений ООН и, конечно же, на основе арабской мирной инициативы", - подчеркнул министр.

Лавров и ас-Сафади также обменялись мнениями о ситуации в Ираке, Ливии и Йемене. Глава МИД РФ напомнил, что Москва заинтересована в том, чтобы международное сообщество способствовало созданию условий для эффективного и результативного, инклюзивного национального диалога в этих странах.

"Мы условились тесно согласовывать наши шаги, поскольку, как я уже сказал, цели, которые мы преследуем по всем этим кризисным вопросам региона, они практически совпадают", - подчеркнул он.

Ситуация в Сирии

По словам министра, очень подробно обсуждалась ситуация в сирийском урегулировании. "Подтвердили необходимость обеспечить такой подход к решению всех имеющихся проблем, который был бы действительно обеспечен самими сирийцами через прямой диалог, в рамках в том числе конституционного комитета, в полном соответствии с принципами, одобренными в резолюции 2254 СБ ООН, - отметил он.

"Мы выразили удовлетворение форматам нашего сотрудничества в контексте астанинского процесса, в котором Иордания участвует в качестве наблюдателя, и обсудили подготовку к очередной встрече в этом формате, которая намечена на середину февраля в Сочи, - продолжил Лавров. - У нас очень близкие подходы к необходимости искоренить остающиеся еще небольшие очаги терроризма на территории Сирии, к необходимости обеспечить условия для возвращения беженцев и начать международное содействие реконструкции этой страны"

Также речь шла о той роли, которую может сыграть ЛАГ в создании максимально благоприятных внешних условий для решения всех этих задач, которые стоят перед сирийским народом, информировал глава российского внешнеполитического ведомства.