Попова: Россия рассчитывает на интенсивное восстановление сообщения с Белоруссией

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Решение правительства России о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией позволяет надеяться на более интенсивную работу по организации полноценного сообщения между странами. Об этом сообщила журналистам в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова после встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

"Считаю, что это очень значимый результат (решение правительства РФ - прим. ТАСС), и наши дальнейшие проекты позволят идти по этому направлению более интенсивно", - сказала она.

При этом Попова отметила, что все зависит от эпидситуации, от "температуры" на нашем общем эпидемиологическом пространстве". "Мы сделаем все, чтобы люди, которые живут и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь, были здоровы", - заявила глава Роспотребнадзора.

В соответствии с решением правительства РФ, Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией с 8 февраля. На взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск - Москва - Минск. А также по маршруту Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске. Помимо этого, с 8 февраля количество регулярных авиарейсов по маршруту Москва - Минск будет увеличено с трех до пяти в неделю. Также будет возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось с лета прошлого года. ОАО "РЖД" из-за пандемии полностью прекращала курсирование международных пассажирских поездов.