Грызлов заявил, что законопроект Украины о Донбассе грубо нарушает минские соглашения

МОСКВА. 3 февраля. /ТАСС/. Новый законопроект Украины о Донбассе означает фактически ее выход из минских соглашений. Об этом заявил в среду по итогам заседания контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины полпред РФ Борис Грызлов.

По его словам, "так называемый законопроект о государственной политике переходного периода, сочиненный киевской властью, <...> грубейшим образом нарушает минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины".

"По существу, данный законопроект предусматривает односторонний выход из минских соглашений", - считает полпред РФ.

Ответственность за жертвы

Западные политики и дипломаты, обсуждающие поставку летальных вооружений Украине, разделают с властями Киева ответственность за жертвы и разрушения, вызванные украинскими обстрелами в Донбассе, заявил Грызлов.

"Участники Контактной группы подтверждают, [что] в результате действий Вооруженных сил Украины есть новые разрушения, есть жертвы, пострадавшие, в том числе среди гражданского населения", - отметил Грызлов. "Подчеркну, что вину за жертвы и разрушения в Донбассе вместе с властями Украины и командованием Вооруженных сил Украины разделяет их "группа поддержки" из числа западных политиков и дипломатов, в частности обсуждающих поставку летального оружия. Они должны понимать, что это оружие будет направлено против мирного населения", - сказал российский полпред.

План мирного урегулирования

Власти Украины за все время шестилетнего конфликта в Донбассе не представили свой план его мирного урегулирования, заявил Грызлов.

"В течение 6 лет нет ответа на вопрос: "Как именно Украина намерена мирным (невоенным) путем разрешить конфликт, то есть каким Киев видит будущий статус Донбасса в составе Украины?" Это ключевой вопрос, на который Украина, в соответствии с Комплексом мер, резолюцией Совета Безопасности ООН, должна была ответить на следующий день после отвода тяжелых вооружений, то есть с 9 марта 2015 года", - сказал Грызлов.

Он отметил, что "ключевым решением парижского саммита 2019 года было согласование в контактной группе всех политических (правовых) аспектов урегулирования конфликта". "Пока что выполнение данного решения даже не начато", - подчеркнул он.

При этом Грызлов напомнил положения минских соглашений, в которых говорится о необходимости диалога Киева с представителями Донецкой и Луганской народных республик. "Что касается позиции российской делегации, то мы поддерживаем права Донбасса участвовать в определении своей будущей судьбы, которые закреплены в Минских соглашениях, подписанных и Донецком, и Луганском, и Киевом. Это наша задача как посредника и гаранта минских соглашений", - сказал он.

Визит председателя ОБСЕ

Визит на Украину председателя ОБСЕ Анн Линде украинская сторона расценила как оправдание предыдущих нарушений и как разрешение на новые диверсии и обстрелы, а также срыв минского процесса в дальнейшем, заявил Грызлов.

"Наши коллеги из ОБСЕ оказались в непростом положении. Складывается впечатление, что визит к себе действующего председателя ОБСЕ украинская сторона расценила как оправдание предыдущих нарушений и как разрешение на новые диверсии и обстрелы, на дальнейший срыв минского процесса", - сказал он.

По его словам, на фоне политических конфликтов и внутренних разногласий украинские власти идут на обострение обстановки в Донбассе. "Это бесперспективный, плохой для Украины вариант, но власти Украины сейчас к нему склоняются. Все говорит о том, что ситуация в Донбассе останется напряженной, пока Киев не вернется в формат мер по усилению режима прекращения огня", - добавил Грызлов.

Он отметил, что наиболее эффективным инструментом обеспечения перемирия могло бы стать разведение сил и средств Киева и Донбасса по всей линии соприкосновения. "Будет лучше для всех, если киевская сторона перестанет блокировать этот вопрос. Отмечу, что позиция и действия властей Донецка и Луганска полностью соответствуют минским соглашениям. Нарушителем минских и нормандских договоренностей является украинская сторона", - подчеркнул он.

Линде посетила Украину с двухдневным рабочим визитом 19-20 января.