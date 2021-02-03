Посольство РФ назвало грубыми и некомпетентными заявления главы Форин оффиса по Навальному

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании назвало грубыми и некомпетентными заявления главы МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба, потребовавшего накануне немедленного освобождения Алексея Навального. Об этом российское диппредставительство написало в среду в Twitter, проведя параллели с положением основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Находимся в недоумении из-за грубых и некомпетентных обвинений Доминика Рааба, дипломата и юриста, который отрицает право российского правосудия применять российское законодательство к Алексею Навальному за нарушение условий условно-досрочного освобождения", - говорится в сообщении посольства на английском языке. "Разве не был Джулиан Ассанж посажен с тюрьму британским правосудием за нарушение условий освобождения под залог?" - задается вопросом российское диппредставительство.

Накануне Рааб призвал российские власти "немедленно и безо всяких условий" освободить Навального. Позже этот призыв поддержал и британский премьер-министр Борис Джонсон.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.