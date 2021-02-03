Депутат предложил ввести добровольную регистрацию блогеров в качестве СМИ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Добровольная регистрация блогеров в качестве СМИ повысит их юридическую защищенность и одновременно введет эту категорию граждан в правовое поле. Такое мнение в среду высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Суть моего предложения - инициировать обсуждение этой важной темы, чтобы в итоге создать работающий механизм легализации блогов в качестве СМИ. Так как никто эту тему всерьез еще не обсуждал, то и никакой конкретики нет. Единственное, я убежден, что механизм должен быть простой и добровольный. Так как сложный и обязательный мы уже пробовали, и он не работает - я имею в виду отмененный реестр блогеров", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

По его словам, многие блогеры хотели бы легализовать свой заработок. "Чтобы у них были права и обязанности, сравнимые с журналистскими. Это выгодно и государству: ввести блогеров в правовое поле", - считает парламентарий. При этом депутат признал, что приравнивание к СМИ наложит на блогеров обязанности в части уплаты налогов и проверки публикуемой информации. "Зато были бы преимущества, например, при взаимодействии с госорганами: на запросы СМИ чиновники по закону обязаны отвечать, причем, в жесткие сроки", - уверен он.

Горелкин отметил, что легализовать доходы блогер может и в качестве индивидуального предпринимателя. "Но он не может легализовать сам блог как платформу взаимодействия с государством и обществом. А для некоторых это важно", - пояснил член думского комитета.

Как уточнил Горелкин в беседе с ТАСС, пока проблема правового статуса блогеров только обсуждается. Законодательные инициативы в этой области пока не планируются, заключил парламентарий.

В 2014 году Госдума приняла так называемый закон о блогерах. Он обязывал блогеров с аудиторией свыше 3 тыс. пользователей в сутки регистрироваться в Роскомнадзоре и накладывал на них ограничения по аналогии со СМИ. В 2017 году документ прекратил свое действие.