Посол России в США заявил, что количество инспекций по ДСНВ не изменится

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Количество инспекций в рамках продленного Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) не изменится. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Количество инспекций не изменится. Мы по-прежнему будем проводить инспекции на американских объектах, и американцы будут приезжать и, в соответствии с процедурами договора, проводить эти инспекции", - сказал он.

Анатолий Антонов рассчитывает, что в ближайшее время состоится контакт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. "Прошел первый контакт между президентами. Президенты обозначили приоритеты: понятно, куда нам двигаться, понятно, чего нам ожидать. Рассчитываю, что в ближайшее время состоятся контакты между министром иностранных дел [РФ] и Энтони Блинкеном, назначенным госсекретарем США. Рассчитываю на то, что министры экономического блока также восстановят свои контакты", - сказал посол.