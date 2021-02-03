Захарова: западные дипломаты действуют грубо вместо наблюдения за делом Навального

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Присутствие дипломатов западных стран на судебном разбирательстве по делу Алексея Навального стало грубой и скоординированной попыткой вмешательства во внутренние дела РФ, а не наблюдением за ходом процесса. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Это, конечно, не реакция, а это вовлеченность. И, конечно, они не наблюдают - они действуют. Действуют грубо, скоординированно, по плану. И, конечно, это не отдельные акции, это большая программа, которую мы наблюдаем на разных этапах", - отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что в Мосгорсуде, где на выездном заседании Симоновского районного суда во вторник рассматривалось представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше", находилось около 20 представителей посольств разных стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала появление сотрудников зарубежных посольств на судебном процессе "политической акцией" и заявила, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов.