Посол РФ в Австрии заявил об отсутствии предмета обсуждения по ситуации вокруг Навального

ВЕНА, 3 февраля. /ТАСС/. Посольство России в среду не получало по привычным каналам приглашение МИД Австрии для беседы по ситуации вокруг Алексея Навального. РФ открыта для диалога, но предмета для обсуждения с Австрией этого дела абсолютно не усматривает. Об этом заявил в среду российский посол в Австрии Дмитрий Любинский в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать заявление главы австрийского МИД Александера Шалленберга о приглашении представителя российского посольства во внешнеполитическое ведомство.

"Да, мы слышали заявления сегодня днем министра А. Шалленберга по австрийскому радио. Должен сказать, что такая форма - приглашение в радиоэфире представителя посольства для разъяснений в МИД - является, видимо, чем-то совершенно новым в дипломатической практике. Но по привычным каналам никаких обращений на этот счет посольство не получало", - сообщил Любинский.

Посол особо подчеркнул, что российские дипломаты открыты для диалога с австрийскими коллегами. "К диалогу всегда открыты, хотя предмета для обсуждения с Веной судебного вердикта по делу Навального я, честно говоря, абсолютно не усматриваю. Представитель австрийского посольства и так зачем-то присутствовал вчера в зале судебного заседания в Москве в группе западных послов. Исхожу из того, что коллегам в МИД Австрии наша принципиальная позиция предельно ясна: никакого вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, в том числе в контексте дела Навального, не будет допущено ни при каких обстоятельствах", - указал Любинский.

"Вся ситуация вокруг дела Навального, здесь я с господином министром согласен, действительно уже "накладывает огромную тень" на отношения России и ЕС. И причину здесь прежде всего следует искать в политической эквилибристике хорошо известных европейских столиц. И это не наш выбор", - отметил российский посол.

Глава МИД Австрии заявил в среду в эфире австрийского радио, что его ведомство пригласит представителя посольства РФ, чтобы изложить ему австрийскую позицию по делу Навального. По словам министра, у Евросоюза есть также возможность ввести точечные санкции в отношении отдельных лиц и объектов, например органов юстиции и прокуратуры. Шалленберг отметил, что вердикт Навальному "накладывает огромную тень" на отношения России и Евросоюза.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу Навальный останется в СИЗО.