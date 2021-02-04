Небензя: давление на Сирию может уничтожить у нее желание сотрудничать по химоружию

ООН, 4 февраля. /ТАСС/. Попытки оказать давление на Сирию на предстоящей в апреле Конференции государств - участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) могут поставить под угрозу сотрудничество Дамаска с этой международной структурой. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Линия, нацеленная на "додавливание" Сирии, может вообще уничтожить у нее всякую мотивацию сотрудничать с ОЗХО. Эта страна живет под дамокловым мечом обвинений в нарушении КЗХО, на этот раз - в виде "незакрытых вопросов" по первоначальному объявлению. Наши западные коллеги пытаются воплотить его в виде карательного решения Конференции государств - участников (КГУ) ОЗХО о поражении Сирии в правах", - сказал он.

Небензя напомнил, что в июле Исполнительный совет ОЗХО потребовал от Дамаска в рамках так называемого первоначального объявления дозаявить химоружие, которое якобы использовалось в населенном пункте Аль-Латамна в марте 2017 года. Дипломат подчеркнул, что Россия уже выступала с критикой доклада об этом инциденте, так же как и подготовившей его Группы по расследованию и идентификации.

Постпред РФ при ООН также указал, что Дамаск добросовестно выполняет все свои обязательства в диалоге с ОЗХО и ООН по химическому оружию, несмотря на давление и многочисленные обвинения в его адрес, в том числе принимая все инспекционные миссии организации. "Надеемся, что государства-члены критически подойдут к происходящему и не станут участвовать в постановке с антисирийским проектом решения на апрельской сессии КГУ, которая создает реальную угрозу подрыва авторитета ОЗХО, а вместе с ней и СБ ООН, ответственного за выполнение резолюции 2118", - резюмировал Небензя.