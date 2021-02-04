Косачев назвал законопроект о санкциях из-за Навального вмешательством в юрисдикцию России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Законопроект американских сенаторов о санкциях против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным является поводом для оказания давления на Россию и вмешательством в юрисдикцию российского судопроизводства. Об этом ТАСС заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В среду пресс-служба сенатора Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) сообщила, что группа американских сенаторов от обеих партий внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против РФ из-за ситуации с Навальным.

"Бряцание санкциями в этом случае - еще и вмешательство в юрисдикцию российского судопроизводства, что, как должно быть хорошо известно конгрессменам и сенаторам, является нарушением базовых принципов, связанных с верховенством закона", - сказал Косачев.

Он подчеркнул, что американские конгрессмены не пропускают ни одного повода для того, чтобы оказать давление на Россию. "Но это именно поводы, а не причины. Ситуация с Навальным, как бы к ней ни относиться - сугубо внутреннее дело Российской Федерации, не имеющее никакого отношения ни к США, ни к двусторонним отношениям", - добавил глава международного комитета СФ.

О законопроекте

"Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность" предусматривает введение точечных санкций против российских должностных лиц, "причастных к вопиющим нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального". Помимо этого, инициатива в случае ее принятия предписывает администрации США выяснить, нарушала ли Россия "американские законы, запрещающие использование химического и биологического оружия". Законопроект также требует от вашингтонской администрации "отчета об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова".

Один из пунктов законопроекта посвящен газопроводу "Северный поток - 2". Согласно документу, "Конгресс считает, что госсекретарь должен призвать правительство Германии отказаться от поддержки газопровода "Северный поток - 2".

В сентябре прошлого года законодатели вносили в Конгресс схожий документ, получивший название "Законопроект 2020 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность". Согласно базе данных Конгресса, 24 сентября инициатива была направлена в профильный комитет Сената, информация о каких-либо дальнейших действиях в рамках процесса рассмотрения документа не приводится.

В новой инициативе повторяются пункты прошлогоднего законопроекта, однако есть и новые положения, в числе которых доклад о деле Немцова, а также призыв "немедленно освободить Навального".

Ситуация с Навальным

20 августа 2020 года Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября 2020 года выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. 17 января 2021 года Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США всегда придумывают различные поводы для введения антироссийских санкций. Она также подчеркнула, что ответная реакция на вводимые против России санкции необходима, но Россия будет делать это не агрессивно, а обдуманно. По ее словам, такой подход "всегда намного полезнее и эффективнее". Захарова добавила, что ответ должен быть публичным и аргументированным.