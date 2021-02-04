Путин не планирует встречаться с Боррелем

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с прибывающим в Москву с визитом верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем не планируется. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, встреча с Путиным не планируется. Господин Боррель является собеседником министра иностранных дел Лаврова, и именно с ним будут вестись переговоры", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия придает большое значение визиту Борреля. Он напомнил, что недавно Путин давал оценку отношениям Москвы и Брюсселя, высказывая сожаление в связи с тем, что эти отношения находятся в досадном положении. "Они, по сути, в замороженном состоянии, причем Россия не была инициатором этой заморозки. Конечно, мы желали бы разблокирования нашего диалога, многогранного диалога, в том числе и для того, чтобы открыто обсуждать все имеющиеся разногласия, коих немало", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос, будет ли удовлетворено желание Борреля встретиться с осужденным Алексеем Навальным, Песков сказал, что "Кремль не дает такие разрешения, нужно обращаться во ФСИН по поводу контактов с осужденным". Он не стал высказывать мнение о том, как в Кремле отнеслись бы к такой встрече в случае согласия ФСИН.

Глава европейской дипломатии Боррель 4 февраля прибывает с визитом в Москву, где проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Визит дипломата продлится до 6 февраля.