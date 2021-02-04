Песков оставил без комментариев арест главного редактора "Медиазоны"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение Тверского суда Москвы, который назначил главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову административный арест на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.

"Я не буду высказывать никакого мнения на этот счет, есть решение суда, и мы не имеем права его комментировать", - сказал Песков журналистам в четверг.

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов был задержан 30 января и доставлен в Тверской отдел полиции Москвы, но в тот же день отпущен под обязательство о явке. Поводом для задержания стали призывы в соцсетях принять участие в несанкционированной акции 23 января.