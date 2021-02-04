Кремль не считает критику с Запада из-за Навального поводом для экстренного ответа Путина

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Кремль не считает критику Западом действий России в связи с делом Алексея Навального поводом для экстренного ответа президента РФ Владимира Путина на эти претензии. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам в четверг.

"Это вряд ли повод для какой-то экстренной реакции президента, но вы знаете, что он постоянно общается на свободные темы в рамках тех или иных мероприятий, поэтому в дальнейшем, если это будет сохранять актуальность, наверное, ему кто-то такой вопрос задаст", - отметил он.

Песков напомнил, что позицию России по этому делу в среду высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который отметил неприемлемость претензий к Москве. "Мы не намерены принимать во внимание подобные заявления по вопросам применения наших законов к тем, кто их нарушает, по вердиктам нашего российского суда, - подчеркнул представитель Кремля. - Эти темы мы готовы разъяснять, но обсуждать их мы не готовы ни с кем".