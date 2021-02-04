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В Кремле считают, что незаконные акции доставляют много хлопот россиянам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в первую очередь акции доставляют неудобство тем, кто оказался вовлечен в них
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Прошедшие несанкционированные уличные акции доставили много хлопот россиянам, в первую очередь тем, кто оказался вовлечен в них. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Прошедшие незаконные, несанкционированные акции доставляют много хлопот гражданам страны", - заметил он.

Представитель Кремля пояснил, что в первую очередь они "доставили, продолжают доставлять огромное неудобство тем, кто, к сожалению, пришел на эти незаконные акции".

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января, а 2 февраля после решения суда о замене блогеру условного наказания на реальное группы людей собрались в центре столицы и устроили несанкционированные митинги. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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