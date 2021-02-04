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Захарова анонсировала развитие темы вмешательства США в дела России

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Москва, в соответствии с Уставом ООН и другими международными документами, всегда исходила из права суверенных стран решать внутренние дела самостоятельно

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Тема постоянного вмешательства США во внутренние дела России сегодня может получить развитие на официальном уровне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Она пояснила, что если Вашингтон выбирает тактику постоянного вмешательства в российские внутренние дела, то Москва будет, "наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них". По словам Захаровой, факты вмешательства "не надо особо даже искать, они на поверхности".

"Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне", - сказала официальный представитель МИД, не став приводить подробностей.

Как напомнила дипломат, РФ, в соответствии с Уставом ООН и другими международными документами, всегда исходила из права суверенных стран решать самостоятельно внутренние дела.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что российская сторона рассчитывает на контакты "в скором времени" между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. 26 января состоялся первый телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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