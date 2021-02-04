Мишустин прибыл в Алма-Ату для участия во встрече с коллегами по ЕАЭС

АЛМА-АТА, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибыл в Алма-Ату. Это первый зарубежный визит главы российского правительства в нынешнем году.

В пятницу, 5 февраля, в Алма-Ате пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, на котором будут рассматриваться, в частности, вопросы интеграции и функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Особое внимание предполагается уделить тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, а также отдельным вопросам совершенствования договорно-правовой базы союза в сфере таможенно-тарифного регулирования", - сообщили в аппарате правительства РФ.

Как ранее информировала пресс-служба кабмина, Мишустин во время визита в Казахстан также примет участие в цифровом форуме Digital Almaty 2021, который состоится 5 февраля.

Предыдущий визит главы российского кабинета министров за границу состоялся в октябре прошлого года в Армению. Тогда он тоже участвовал во встрече премьеров Евразийского экономического союза.

Казахстан в 2021 году председательствует в органах ЕАЭС, включая межправительственный совет. Предыдущее заседание межправсовета прошло 4 декабря 2020 года в режиме видеоконференции.