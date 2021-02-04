Захарова заявила, что визит Борреля в Россию плановый

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию является плановым и не будет сфокусирован исключительно на проблеме прав человека. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Визит господина Борреля плановый. Та информационная прокладка, которая сейчас делается относительно только правочеловеческого содержания этого визита и этих переговоров, конечно, не соответствует действительности", - сказала она.

Захарова добавила, что стороны намерены рассмотреть все существующие проблемы. "Предстоит обсудить весь комплекс вопросов. Проблем очень много, эта тема [вокруг Алексея Навального] также будет на повестке", - подчеркнула представитель дипведомства.

Дипломат напомнила о сделанной МИД РФ подборке материалов о действиях полиции на протестах в Европе. "Мы передали подборку материалов относительно того, как осуществляются задержания и пресечения мирных протестов в странах ЕС, как ведет себя полиция, чтобы господин Боррель и его делегация смогли на многие вопросы сами ответить, прежде чем задавать их нам", - сказала она.

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с Боррелем состоятся 5 февраля. Как ожидается, стороны обсудят весь комплекс проблем и перспективы отношений России и ЕС. Запланирован обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на пространстве СНГ. Лавров и Боррель обсудят реализацию иранской ядерной сделки, обстановку в Нагорном Карабахе и вопросы безопасности в Европе.