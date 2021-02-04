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Лавров 15 февраля в Санкт-Петербурге проведет переговоры с главой МИД Финляндии

Ожидается, что стороны обменяются мнениями по актуальным международным темам

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Санкт-Петербурге 15 февраля переговоры с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, который посетит РФ с рабочим визитом. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"15 февраля в Санкт-Петербурге глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры со своим коллегой - министром иностранных дел Финляндии. Он прибудет в Россию с рабочим визитом по соответствующему приглашению", - сказала она.

Дипломат сообщила, что на предстоящей встрече планируется обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, включая график предстоящих политических контактов, проблематику взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, повестку дня региональных форматов сотрудничества на Балтике и на Севере Европы, в том числе стартующего с мая этого года двухгодичного председательства России в Арктическом совете.

Ожидается, что стороны обменяются мнениями и по актуальным международным темам, добавила Захарова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичФинляндияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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