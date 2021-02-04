Захарова: сообщения СМИ о плохом обращении с осужденными в РФ американцами безосновательны

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безосновательными сообщения западных СМИ о якобы имеющем место плохом обращении с осужденными в России американцами Полом Уиланом и Томасом Ридом.

"Безосновательно утверждается, что Уилану - а я напомню, что его просто поймали за руку и обвинили в шпионаже - якобы не предоставляются в должной мере медицинские услуги, что он якобы заболел в колонии, у него высокая температура, и при этом помощь не оказывается", - сказала она на брифинге в четверг.

Захарова отметила, что подобные заявления от американской стороны в адрес России поступают не в первый раз. "Как и раньше, так и сейчас они не находят своего подтверждения. Каждый раз, когда Уилан обращается в медчасть с признаками каких-либо недомоганий, ему оказывается помощь, ему предлагаются различные варианты этой помощи. И я вас могу заверить, что он чувствует себя удовлетворительно", - добавила она.

Захарова указала, что россияне, отбывающие наказание в США, действительно нуждаются в помощи, но получают ее только после обращений по линии российских консульских служб и посольств. "Хотелось бы также, чтобы они [США] соответствующим образом, исходя из своих собственных установок, заботились о гражданах других стран, в первую очередь Российской Федерации, которые находятся в местах заключения", - сказала дипломат.

"Мы призываем американскую сторону даже не пытаться оказывать на Россию давление, чтобы добиться односторонних уступок. Как мы ни раз заявляли ранее, строить с нами разговор в такой манере бесперспективно", - резюмировала она.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не пойдет на односторонние уступки США в вопросе обмена граждан. В дипведомстве напомнили, что Уилан признан виновным в шпионаже и осужден на 16 лет тюремного заключения, а Рид приговорен к девяти годам за нападение на представителей органов охраны правопорядка. Кроме того, в дипведомстве еще в начале декабря обращали внимание на условия содержания в американских тюрьмах ряда россиян. В частности, Константин Ярошенко и Роман Селезнев не получают надлежащей медицинской помощи, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, Виктор Бут периодически переводится в тюремный спецблок с более строгим режимом без видимых на то причин.