Захарова: Москва проведет серьезный разговор с Вашингтоном о реакции на протесты в России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Москва планирует провести с Вашингтоном "серьезный разговор" в связи с заявлениями американской стороны о несанкционированных акциях протеста в России. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что США не удастся своей риторикой в адрес РФ о нарушениях прав человека "увести общественные взгляды, общественное мнение от собственных проблем". "Мы имеем в виду держать данную тему в поле зрения и провести серьезный разговор с Вашингтоном. Я вас уверяю, новости не заставят себя ждать", - сказала она.

Захарова призвала США решать свои внутренние проблемы и в связи с этим отметила, что кампания по преследованию участников так называемого штурма Капитолия 6 января и всех несогласных с итогами последних президентских выборов вызывает озабоченность Москвы. "Хотелось бы обратиться к Вашингтону. Предсказываю: их протест не рассосется сам собой. Недовольство не получится замести под ковер", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что европейские дипломаты не высказали озабоченности в отношении США, где, по указанию Захаровой, своих граждан охарактеризовали как "внутренних террористов". "Сомнения в объективности правоохранительных органов США вызывает и тот факт, что они по сути действуют в соответствии с политическим заказом и установками нынешней администрации, которая объявила события 6 января мятежом, а всех, кто был в тот день около Конгресса, чуть ли не мародерами. А ведь в большинстве своем это простые граждане США, которых тревожит положение в собственной стране", - отметила Захарова.

В данном контексте у РФ есть все основания выражать тревогу и требовать соблюдения элементарных прав человека, о которых в США "постоянно и весьма лицемерно заботятся в отношении других стран, но не стесняются игнорировать у себя дома", указала официальный представитель МИД.

"Я сейчас говорю теми же словами, которыми обычно говорят в Вашингтоне в отношении нашей страны", - пояснила Захарова.