Зампостпреда РФ раскритиковал СММ ОБСЕ за невнимание к русофобским акциям на Украине

ВЕНА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская сторона обеспокоена, что в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не замечают русофобские выходки агрессивных националистов на Украине. На это указал в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Владимир Жеглов, выступая на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ в ответ на отчет главы СММ Яшара Халита Чевика.

Российский дипломат заявил о тревоге из-за ситуации с обеспечением прав неукраиноязычного населения на Украине и отметил внимание СММ к описанию ситуации вокруг венгерского меньшинства. Например, в отчеты наблюдателей попала информация об угрозах радикалов в адрес представителей этой народности, вплоть до упоминаний об электронных письмах и настенных граффити.

"Вместе с тем складывается ощущение, что в миссии не замечают осуществляемые при поддержке украинских властей русофобские выходки агрессивных националистов. Не попали в отчеты оскорбительные и ксенофобские призывы радикалов, маршировавших под охраной полиции по центральным улицам Киева в честь дня рождения нацистского пособника Бандеры 1 января. Они угрожали расправой тем, кто в их понимании является "врагами Украины", требовали отправить "москалей на виселицы", - подчеркнул зампостпреда РФ.

По его словам, видеозапись шествия есть в интернете, но эта акция была описана в отчете СММ за 5 января как "мирное шествие с патриотическими лозунгами". "Мы призываем тщательнее отслеживать происходящее на Украине, внимательно изучать соответствующие видеоматериалы и воздерживаться от "сглаживания углов" при описании акций ультраправых радикалов. Остались абсолютно незамеченными СММ и разгоны украинской полицией двух антифашистских мероприятий 19 января в Киеве - о них мы узнали из СМИ", - обратил внимание Жеглов.