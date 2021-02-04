Захарова назвала вопиющим примером политической цензуры блокировку украинских телеканалов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Решение президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK является вопиющим примером политической цензуры. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем лишение указом главы государства трех украинских СМИ солидной аудитории и эфира вопиющим примером политической цензуры, недобросовестной конкуренции. Это идет вразрез с законами Украины и международными обязательствами Киева по защите свободы слова", - сказала она.