Мишустин отметил усилия ЕАЭС в цифровой сфере, включая проект "Путешествуй без COVID-19"

АЛМА-АТА, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым отметил плодотворные отношения двух стран, а также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая разработку цифровых проектов.

"Хочу также поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество как на двусторонней основе, которое мы с вами в постоянном режиме ведем, так и в рамках ЕврАзЭС. Мы обсуждаем с вами очень много вопросов, которые в том числе завтра обсудим в повестке дня ЕврАзЭс", - заявил Мишустин на встрече с Маминым в Алма-Ате.

Глава российского кабмина приветствовал инициативу Казахстана по проведению цифрового форума, отметив, что участников ожидает интересная повестка. По его словам, членами ЕАЭС приложено много усилий по созданию цифровой повестки союза.

"Мы с вами рассмотрим те наработки, предложения, которые сделал в том числе и я, которые касаются ковида, путешествий без ковида", - добавил Мишустин.

Премьер-министр РФ выразил надежду на плодотворную работу, а также попросил коллегу передать самые теплые пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Также Мишустин еще раз поздравил Мамина с назначением на пост премьера.

В пятницу, 5 февраля, в Алма-Ате пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, на котором будут рассматриваться, в частности, вопросы интеграции и функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.