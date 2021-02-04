Мероприятия МИД России по случаю Дня дипломата в 2021 году пройдут в онлайн-формате

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мероприятия МИД РФ, приуроченные ко Дню дипломатического работника, в этом году 10 февраля пройдут в режиме онлайн. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"По традиции к этой дате мы планируем целый ряд мероприятий. К сожалению, в этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, они пройдут в сокращенном виде и в онлайн-формате, - сказала Захарова. - Но при этом 10 февраля состоится возложение венков к мемориальным доскам в здании министерства иностранных дел с именами наших коллег, которые пали на фронтах Великой Отечественной войны и в мирное время при исполнении своих служебных обязанностей, а также к могилам видных советских и российских дипломатов, которые похоронены на Новодевичьем кладбище. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров, сотрудники министерства возложат венки к памятнику [экс-главы МИД РФ] Евгению Максимовичу Примакову".

Представитель дипведомства сообщила, что в фойе здания министерства организуют выставку, посвященную работе видных заместителей министра иностранных дел, которые в различные годы внесли существенный вклад в российскую внешнюю политику и чьи юбилеи отмечаются в этом году. Также Захарова рассказала, что мероприятия пройдут и в российских посольствах. По ее словам, многие послы дадут интервью СМИ о своей работе, в частности на фоне пандемии коронавируса.