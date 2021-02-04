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Турчак: поправки к законопроекту о поиске пропавших по геолокации скоро могут согласовать

Вице-спикер Совфеда ожидает, что поправки к тексту законопроекта исключат возможность каких-либо злоупотреблений

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Поправки к законопроекту о поиске пропавших по геолокации могут быть согласованы в ближайшее время. Об этом сообщил в четверг журналистам секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

"Волонтерские организации, которые занимаются поиском пропавших людей, не первый год справедливо поднимают вопрос, что законодательно не урегулирована возможность оперативного получения сведений о геолокации мобильных устройств. Законодателями сейчас совместно с правительством готовятся поправки. <...> Очень надеюсь, что уже в ближайшее время будет завершено согласование поправок, текст будет представлен на общественное обсуждение", - сказал Турчак.

По его словам, готовящиеся поправки должны исключить передачу "содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или судебного решения". Турчак подчеркнул, что необходимо подготовить сбалансированное и взвешенное решение, "которое позволит, с одной стороны, быстро находить пропавших без вести людей, с другой - не будет давать возможность для злоупотреблений".

Секретарь генсовета напомнил, что каждый год десятки тысяч граждан обращаются в правоохранительные органы с просьбой найти своих близких. "Иногда ситуации реально критические, счет идет на часы, только информация о геолокации может спасти жизнь человека. Вопрос неоднократно поднимался президентом, давались соответствующие поручения. Еще в 2018 году сенаторами и депутатами был подготовлен законопроект, который принят в первом чтении", - напомнил он.

"Члены Общественной палаты активно включились в обсуждение документа, на встрече с президентом РФ в июне обратили внимание на необходимость его скорейшего принятия. В конце года эксперты и общественники дали свои предложения", - резюмировал Турчак.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение кабмину, Госдуме и Общественной палате до 1 ноября доработать документ, который позволяет правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска без судебного решения. Законопроект, авторами которого выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, был внесен на рассмотрение нижней палаты в сентябре 2018 года. Спустя год документ был принят в первом чтении.

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Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаТурчак, Андрей АнатольевичРоссия
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