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МИД РФ: Москва рассчитывает, что миссия ЮНЕСКО в ближайшее время посетит Нагорный Карабах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ведутся переговоры об организации предварительной миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что поездка предварительной миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана состоится в ближайшее время. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Насколько я знаю, сейчас как раз ведутся переговоры об организации предварительной миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана, - сказала Захарова. - Мы надеемся, что такая поездка состоится в ближайшее время и как раз будет способствовать усилению взаимного доверия в регионе".

20 ноября гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно-исторического наследия региона. И.о. министра культуры Азербайджана Анар Керимов 30 ноября заявил, что Баку намерен привлечь специалистов ЮНЕСКО для восстановления культурного наследия Карабаха.

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