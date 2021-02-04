Мишустин обсудил с Ариповым сотрудничество в применении вакцин от коронавируса

АЛМА-АТА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на сотрудничество с Узбекистаном в области применения вакцин от коронавируса. Об этом сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин в четверг на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

"По эпидемиологической обстановке - она непростая - мы взаимодействуем. Конечно, реальный выход из этой ситуации будет связан с началом массового вакцинирования населения, применения эффективных и безопасных вакцин. Россия в этом смысле взаимодействует с Узбекистаном, по вакцинам также мы надеемся найти партнера, и об этом мы с вами говорили", - сказал Мишустин.

Встреча с премьером Узбекистана прошла в рамках визита Мишустина в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 5 февраля. На заседании межправсовета будут рассматриваться, в частности, вопросы интеграции и функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.