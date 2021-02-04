Захарова: Россия обеспокоена сохраняющейся в ЦАР напряженной обстановкой

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия обеспокоена, что ситуация в ЦАР в сфере безопасности остается напряженной и в стране по-прежнему продолжаются периодические нападения со стороны вооруженных группировок. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обеспокоены сохранением там [в ЦАР] непростой ситуации в сфере безопасности, - сказала она. - По-прежнему имеют место периодические нападения вооруженных группировок на населенные пункты, армейские посты, а также личный состав миссии ООН, гуманитарные конвои, мирных жителей преимущественно в северо-западных, юго-восточных районах страны".

По словам дипломата, развязанные группировками боевые действия негативно сказываются на нормальной экономической деятельности государства. "Незаконные вооруженные формирования продолжают контролировать значительную часть территории страны, облагая местное население и экономических операторов незаконными поборами. Остается парализованным дорожное сообщение с Камеруном, на границе с которым заблокировано большое количество грузового транспорта, который осуществляет доставку товаров, продовольствия в Банги, другие районы страны", - продолжила она.

Также отмечается резкая деградация и без того сложной социально-экономической и гуманитарной ситуации, добавила Захарова.

Отряды повстанцев в ЦАР пытаются взять реванш за поражение на состоявшихся в стране 27 декабря 2020 года президентских выборах, победу на которых одержал действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Конституционный суд ЦАР объявил его переизбранным на второй срок. Однако оппозиция и антиправительственная коалиция повстанцев отказывается признать победу Туадера. В попытке оказать давление на центральные власти отряды повстанцев пытаются блокировать столицу ЦАР Банги.

В ЦАР с 21 января действует чрезвычайное положение. Оно было введено главой государства сроком на 15 дней в связи с обострением внутренней ситуации из-за действий повстанцев.