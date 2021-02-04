Постпред РФ призвал Совет Европы к адекватной оценке нападок на СМИ в Латвии и на Украине

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Россия призывает Совет Европы (СЕ) дать адекватную оценку преследования СМИ в Латвии и на Украине. Об этом заявил в четверг ТАСС постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский, комментируя санкции против телеканалов на Украине и запрет в Латвии на работу пяти российских телеканалов.

"Эти вопиющие случаи нарушения статьи 10 Европейской конвенции по правам человека (свобода выражения мнения) не вызывали какой-либо адекватной реакции со стороны Совета Европы, который ограничивается наблюдением за ситуацией. Такая пассивность не вызывает удивления", - сказал он.

Солтановский отметил "системную проблему двойных стандартов в организации".

Совет Европы должен обратить внимание на нарушения прав человека на Украине, в Латвии и западных странах, добавил постпред РФ.