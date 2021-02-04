Лавров провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в четверг первый телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и поздравил его со вступлением в должность, выразив настрой к конструктивному диалогу по широкому кругу вопросов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"4 февраля Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Поздравив собеседника с вступлением в должность, министр выразил готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем", - сообщили в российском дипведомстве.

Кроме того, глава МИД РФ обсудил с госсекретарем США ситуацию вокруг Алексея Навального и призвал уважать судебную систему России.

"В связи с затронутой Блинкеном ситуацией вокруг Навального министр дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров и Блинкен также обсудили перспективы Договора по открытому небу.

"Была затронута проблематика обеспечения предсказуемости в сфере контроля над вооружениями с учетом выхода США из Договора о РСМД, а также в контексте перспектив Договора по открытому небу", - указали в российском дипведомстве.

Министр иностранных дел РФ и госсекретарь США также приветствовали продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отметив его роль в обеспечении международной безопасности.

"В развитие телефонного разговора президентов [Владимира] Путина и [Джо] Байдена собеседники приветствовали продление до 2026 года Договора об ограничении стратегических вооружений, что будет способствовать улучшению общей ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности", - говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров и Блинкен также высказались за налаживание взаимодействия РФ и США по разработке вакцин от коронавируса. "Министр и госсекретарь высказались за налаживание взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая сотрудничество в разработке и совершенствовании вакцин", - информировали в министерстве.

Лавров подтвердил госсекретарю США готовность Москвы к совместной работе по нормализации двусторонних отношений.

Лавров и Блинкен договорились поддерживать постоянные рабочие контакты.