Лавров и Боррель проведут переговоры в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу встретится с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который находится в Москве 4-6 февраля. Визит главы дипломатии Евросоюза станет первым с 2017 года, когда РФ посетила предшественница Борреля Федерика Могерини.

Впервые Боррель заговорил о намерении посетить российскую столицу еще в начале 2020 года. Тогда он собирался сначала совершить визит на Украину, а сразу после - в Россию. Однако его планам помешала пандемия коронавируса, из-за которой границы были закрыты. Сам Боррель в преддверии нынешней поездки в Москву сказал в интервью агентству Reuters, что этот визит сейчас "необходим больше, чем когда бы то ни было".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на попытку со стороны Запада увязать приезд Борреля с тематикой якобы имеющих место в РФ нарушений прав человека, о которых заявляют в Европе, подчеркнула, что визит является плановым. В ходе него предстоит обсудить комплекс вопросов, а "информационная прокладка, которая сейчас делается относительно только правочеловеческого содержания этого визита и этих переговоров, конечно, не соответствует действительности".

Двусторонняя повестка и дело Навального

Евросовет в марте планирует провести на высшем уровне обсуждение стратегии отношений ЕС - Россия. В связи с этим в российском МИД подчеркнули, что Лавров и Боррель обсудят весь комплекс "проблем и перспектив отношений Россия - ЕС". На трудности в отношениях с европейскими партнерами Лавров неоднократно указывал ранее. "Мы со своей стороны уже думаем не над тем, как вести дела - как обычно или не как обычно, а вообще хотим разобраться, стоит ли вообще иметь дело с брюссельскими структурами, пока они работают в нынешнем виде. <...> Причина - в непартнерском, а часто недружественном поведении ряда стран ЕС, которые получают одобрение всего Евросоюза", - сказал Лавров в ноябре 2020 года, выступая на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

Боррель же за несколько часов до вылета в Москву отметил, что Россия по-прежнему остается соседом и партнером первостепенной важности для ЕС, и диалог с Москвой необходим, если Евросоюз хочет стать глобальным игроком на политической арене.

Кроме того, глава европейской дипломатии приехал в Москву на фоне критики в адрес России со стороны государств ЕС из-за ситуации с Алексеем Навальным и последовавшими в связи с ней несанкционированными акциями протеста. Как неоднократно подчеркивала российская сторона, подобные заявления со стороны зарубежных государств являются грубым вмешательством во внутренние дела РФ.

Тема Навального и реакции государств Европы на несанкционированные протесты тоже будет в повестке пятничных переговоров. Как сообщила Захарова, глава МИД РФ укажет Боррелю на "недопустимые высказывания, псевдооценки, искажение фактов" в связи с этой ситуацией. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал уверенность, что в случае, если Боррель привезет от ЕС некий "жесткий месседж" по ситуации с Навальным, глава российского МИД сумеет дать "не менее жесткий ответ".

Точки соприкосновения

Приезду Борреля в Россию предшествовали активные контакты заместителя генсека внешнеполитической службы ЕС Энрике Моры с заместителями министра иностранных дел России. В среду он встретился с Сергеем Рябковым, Александром Грушко, Михаилом Богдановым и Андреем Руденко, с которыми обсудил двустороннюю и международную проблематику. Эти переговоры в целом отражают список международных тем, которые предстоит обсудить Лаврову и Боррелю.

"Запланирован развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на пространстве СНГ", - информировали в МИД РФ.

Кроме того, стороны обсудят перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, вопросы безопасности в Европе. На днях Брюссель позитивно отреагировал на вступление в силу соглашения РФ и США о продлении на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, которое является важным для европейской безопасности. Ранее ЕС приветствовал достигнутое при активном посредничестве России прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Солидарны стороны и по вопросу нелегитимности угроз Вашингтона о введении санкций против проекта "Северный поток - 2".

Борьба с пандемией

Еще одной темой для обсуждения на встрече Лаврова и Борреля станет противодействие пандемии коронавируса. Несмотря на ввод вакцин от COVID-19 в гражданский оборот, эпидемическая ситуация в ЕС остается сложной, во многих странах действуют значительные ограничения, в то время как сроки поставок одобренных в ЕС вакцин не выдерживаются.

Россия и ЕС ведут диалог о допуске в Евросоюзе российской вакцины "Спутник V". Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, соответствующие документы были поданы на рассмотрение европейского регулятора, процесс одобрения может занять весь февраль и начало марта. Сообщалось, что правительство Италии обращалось к Европейскому агентству лекарственных средств за ускорением оценки российской вакцины, а канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не табуировать заявку из России при рассмотрении.

Важным аспектом темы пандемии в условиях набирающей обороты вакцинации являются перспективы восстановления мобильности граждан. От некоторых государств ЕС, таких как Греция и Испания, звучат призывы о введении специальных паспортов вакцинации для восстановления международных поездок. Россия к таким инициативам относится настороженно, сообщил замглавы МИД Александр Грушко. "Здесь будет обязательна взаимность. И мы исходим из того, что если и говорить о каких-то исключениях из пандемических ограничений для перемещения, то это должно быть на основе не внутренних правил Евросоюза, а на основе правил ВОЗ. Если ВОЗ сертифицировала вот эти вакцины, которые сегодня на рынке находятся, - российские, китайские, европейские, американские, любые, - то это должно универсально признаваться", - отметил он.

Планы Борреля

На фоне ареста Навального по возвращении в Россию многие европейские политики и депутаты Европарламента призывали Борреля отменить или отложить визит в Россию. В ответ глава внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что отношения России и ЕС не сводятся к этому делу и дипломатический диалог имеет решающее значение для обсуждения всех вопросов двусторонних отношений, в том числе выражения недовольства Брюсселя в связи с ситуацией вокруг Навального.

Как отмечает внешнеполитическая служба ЕС, Боррель "обсудит действия России на Украине и в соседних странах, важность продолжения реализации иранской ядерной сделки, глобальные ответные меры на пандемию коронавируса, изменение климата". "Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также проблемы основных свобод и прав человека в России в более широком смысле также будут включены в его повестку дня", - поясняется в заявлении.

Кроме того, в ходе визита Боррель проведет встречи с представителями российских общественных организаций и академического сообщества в Москве.