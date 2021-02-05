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МИД РФ приветствует стремление западных дипломатов поддержать ветерана на заседании суда

В зале Бабушкинского суда Москвы, где будет рассмотрено дело Алексея Навального о клевете, присутствуют представители посольств Франции и Великобритании
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Москва приветствует стремление дипломатов из Британии и Франции поддержать ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, являющегося потерпевшим по делу в отношении российского Алексея Навального о клевете. Об этом заявили в пятницу ТАСС в российском дипведомстве.

"Приветствуем стремление британского, французского и других посольств поддержать на заседании суда ветерана Второй мировой войны", - сказал собеседник агентства, комментируя присутствие иностранных дипломатов на суде по делу о клевете на ветерана.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что в зале Бабушкинского суда Москвы, где будет рассмотрено дело Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, присутствуют представители посольств Франции и Великобритании. От комментариев дипломаты отказались.

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