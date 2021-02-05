В СФ заявили, что рассчитывают на возобновление межпарламентского диалога с Южной Осетией

ЦХИНВАЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации РФ и парламент Южной Осетии в рамках работы российско-югоосетинской комиссии по межпарламентскому сотрудничеству планируют обсудить возобновление межпарламентского диалога. Об этом в пятницу сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в ходе встречи делегации с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

"Мы приехали по поручению руководства обеих палат Федерального собрания, мы приехали с поручением... запустить механизм традиционно тесных и взаимополезных межпарламентских связей. <...> Мы сегодня рассчитываем на встречи с нашими коллегами-парламентариями и на перезапуск всех имеющихся механизмов, институтов нашего взаимодействия безотлагательно", - сказал Косачев, отметив, что цель поездки - сделать межпарламентский диалог неотъемлемой частью межгосударственных отношений.

Сенатор также отметил, что те планы, которые намечались в ходе последней полноформатной встречи комиссии в ноябре 2019 года, ждут реализации в том числе из-за политической ситуации, сложившейся в республике. "К сожалению, парламент Южной Осетии не собирался в свою осеннюю сессию, пока не собрался и на весеннюю. Это мешает продвижению вперед не только в нашем межпарламентском сотрудничестве, но уже и в целом [в реализации] проектов нашего межгосударственного сотрудничества. <...> Когда один парламент продолжает эту работу делать в полном объеме, а второй в силу известных причин не работает, понятно, что останавливается не только работа парламента, останавливается вся наша общая работа, которая нацелена на развитие двухсторонних отношений", - сказал он.

Косачев подчеркнул, что одной из задач межпарламентского взаимодействия является ратификация соглашений. Так, по его словам, действуют уже более 100 соглашений. В свою очередь Бибилов отметил, что в ближайшее время будет подписано еще одно соглашение между оборонными ведомствами, которое будет отправлено на ратификацию. "Соглашения с РФ на основе того договора, который был подписан с РФ, расширяются. Готовится к подписанию соглашение по повышению заработной платы [работников] госслужбы и бюджетных организаций", - сказал политик. Бибилов выразил уверенность в том, что работа комиссии придаст новый импульс развитию межпарламентского диалога.

Соглашение между парламентом Южной Осетии и Советом Федерации по межпарламентскому сотрудничеству было подписано в сентябре 2008 года.

О политической ситуации в Южной Осетии

Ранее сообщалось, что заседание парламента Южной Осетии, где в среду планировалось рассмотрение проекта государственного бюджета на 2021 год, не состоялось в очередной раз из-за отсутствия кворума.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов два раза направлял письма председателю парламента республики Алану Тадтаеву с требованием созвать внеочередное заседание парламента в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в республике, но оба раза заседание срывалось из-за того, что часть депутатов не являлась на сессию. Бибилов не исключил роспуска парламента.

После прошедших в конце августа протестов, вызванных смертью задержанного, парламент республики потребовал отставки генпрокурора. Позже 17 из 34 депутатов парламента, не дождавшись ответа президента, заявили о намерении приостановить работу в парламенте до решения вопроса об отставке генпрокурора. Это не позволяет парламенту собрать кворум для принятия решений, в том числе по утверждению кандидатуры нового премьера и принятию бюджета страны.