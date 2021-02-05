Слуцкий: риторика Байдена говорит о намерении США наращивать вмешательство в дела России

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в своей программной речи по внешнеполитической тематике повторил клише и шаблоны, которые говорят о намерении Вашингтона продолжить вмешательство в дела других стран, в том числе РФ, хотя первые шаги новой американской администрации, скорее, обнадеживают. Об этом журналистам в пятницу заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В обещании Байдена жестко противостоять России нет ничего нового. Новый американский президент повторил все клише и шаблоны времен администрации [президента США Барака] Обамы. По сути, линия на необъявленную холодную войну 2.0 продолжается Белым домом", - констатировал депутат, заметив, что "с учетом сегодняшней мировой системы координат дальнейшая деградация во взаимном диалоге может иметь весьма опасные последствия".

"Судя по заявлениям Байдена, Вашингтон намерен наращивать темпы по вмешательству во внутренние дела суверенных государств, в том числе нашей страны. Это абсолютно неприемлемо", - продолжил Слуцкий. Глава комитета подчеркнул, что "ультимативно-повелительный тон недопустим в адрес России", Москва не позволит никому указывать, как ей вести внутреннюю и внешнюю политику.

Слуцкий при этом заметил, что "по ряду вопросов конструктив в отношениях РФ и США возможен". "Это, прежде всего, борьба с COVID-19, стратегическая стабильность и безопасность, контроль над вооружениями. И первые шаги Байдена в этих направлениях обнадеживают", - заметил парламентарий. Он напомнил о произошедшем на этой неделе обмене нотами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"В целом, Россия последовательно выражает готовность к нормализации взаимодействия с Соединенным Штатами, но исключительно на равной и паритетной основе. И этот вопрос остается приоритетом комитета Госдумы по международным делам", - резюмировал Слуцкий. Он также сообщил, что 8 февраля планируется провести очередное заседание круглого стола по американской проблематике в закрытом режиме. К обсуждению будут приглашены ведущие эксперты-американисты.