Песков назвал "агрессивной риторикой" требование Байдена освободить Навального

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Требования президента США Джо Байдена освободить из-под ареста Алексея Навального являются "агрессивной и неконструктивной риторикой", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению, - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу. - Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас".

Россия рассчитывает, что США проявят политическую волю к дальнейшему взаимодействию. Песков, отметил, что, несмотря на множество разногласий, у Москвы и Вашингтона есть база для сотрудничества.

"Мы рассчитываем, что при общей констатации огромного количества разногласий и разницы в подходах к ключевым вопросам, у нас остается база для взаимодействия", - сказал представитель Кремля. "Мы все-таки рассчитываем на политическую волю американцев к тому, чтобы там, где это нам выгодно, продолжать общение", - подчеркнул он.