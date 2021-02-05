Москва и Брюссель подтвердили заинтересованность в расширении каналов диалога

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия и Евросоюз заинтересованы в поддержании и расширении каналов для диалога. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Важно, как я считаю, что с обеих сторон подтверждена заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, в том числе по вопросам, где наши позиции расходятся. А таких вопросов немало. Мы отметили готовность прагматично сотрудничать там, где это интересно и выгодно обеим сторонам. У нас общее мнение, что дальнейшая деградация связей чревата негативными и весьма-весьма непредсказуемыми последствиями", - сказал Лавров.

Важность диалога

Как отметил министр, Россия рассчитывает, что на саммите ЕС в марте в ходе стратегического обзора отношений с РФ будет сделан выбор в пользу "конструктивного, профессионального и прагматичного" взаимодействия Брюсселя с Москвой.

"Противоречия, конечно, останутся, хотя лучше их сокращать. Но мы остаемся соседями и несем вместе ответственность за поддержание стабильности на нашем общем Европейском, Евразийском континенте. Несем ответственность за то, чтобы максимально комфортно обеспечивать условия жизни наших граждан на этом огромном геополитическом пространстве", - подчеркнул глава МИД РФ, добавив, что стороны связывает общая многовековая история, культура и межчеловеческие контакты.

"У нас есть желание продолжать политический диалог. Сегодняшние переговоры подтвердили, что это полезно независимо ни от чего. У нас есть наработки по развитию взаимодействия в целом ряде перспективных направлений, включая борьбу с терроризмом, наркоугрозой, которая продолжает исходить из Афганистана, и по другим направлениям", - обратил внимание Лавров.

Обсуждение дезинформации в период пандемии

Глава МИД отметил, что России и ЕС необходимо договориться о создании канала, позволяющего обсуждать взаимные озабоченности по поводу дезинформации в период пандемии. "Некоторые силы в ЕС воспользовались темой пандемии, чтобы обвинить Россию в дезинформации, - сказал он. - Если мы действительно хотим пресечь эти информационные войны, то нам нужно с ЕС договориться о создании еще одного канала, чтобы разговор о дезинформации основывался на фактах, позволяющих рассмотреть взаимные озабоченности на профессиональном уровне. Так что наше предложение остается в силе".

"Россия, кажется, на деле доказала, что готова помогать всем заинтересованным коллегам, в том числе в ЕС, в борьбе с этим опасным вирусом", - добавил министр.

По словам Лаврова, Россия и ЕС рассматривают здравоохранение, образование и науку как одни из ключевых направлений для расширения сотрудничества.

"У нас есть понимание, что мы будем искать другие сферы приложения наших совместных усилий. В рамках выстраивания обновленных отношений упоминали мы сегодня и здравоохранение, и изменение климата, науку, образование как те области, в которых эксперты и министры с обеих сторон могут подготовить достаточно значимые договоренности. Постараемся эту работу не затягивать, если наши европейские коллеги к этому готовы. Такая готовность на переговорах прозвучала", - сказал министр.

Ситуация вокруг Ирана

Глава МИД отметил, что Москва и Брюссель продолжат прилагать усилия по нормализации критической ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Мы продолжим нашу совместную работу в рамках реализации СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, - сказал он. - Сейчас наступает критический момент".

Министр обратил внимание, что СВПД был признан достижением многосторонней дипломатии и явился примером усилий, которые нужно предпринимать и по разрядке напряженности, и по укреплению режима нераспространения ядерного оружия. "Рассчитываем, что и на этом направлении американская администрация как страна, которая вела переговоры и заключала СВПД, определится, насколько они смогут вернуться в этот важнейший международный документ", - указал Лавров.

Взаимодействие на постсоветском пространстве

По словам главы МИД, Москве и Брюсселю необходимо договориться о принципах, основанных на невмешательстве во внутренние дела суверенных государств на постсоветском пространстве. "Нам нужно - я считаю, было бы правильно, - договориться о принципах, которые включали бы [в себя] обязательства не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, будь то на постсоветском пространстве, на Западных Балканах или где бы то ни было еще", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать вопросы, связанные с замыслами ЕС на постсоветском пространстве. "Будем рассчитывать, что законные интересы РФ вокруг наших границ и в отношениях с нашими ближайшими соседями и союзниками будут приняты во внимание ЕС при выстраивании его политики на этом направлении", - указал Лавров.

Взаимодействие в энергетике

По словам Лаврова, Москва и Брюссель должны использовать взаимозависимость в энергетической сфере в интересах обеих сторон.

"В экономике у нас немало общего, хотя, по сравнению с рекордным 2012 или 2013 годом, товарооборот почти вдвое сократился, но тем не менее сейчас наблюдается позитивная тенденция. Евросоюз по-прежнему как объединение остается крупнейшим торгово-экономическим партнером РФ. Бизнесмены из ЕС являются основными зарубежными инвесторами в российскую экономику, по крайней мере, одними из основных инвесторов", - сказал Лавров.

"Несмотря на пандемию, показатели двустороннего товарооборота сохраняются в позитивной динамике. Я считаю, что наши отношения - особенно взаимозависимость в энергетике - необходимо использовать в интересах обеих сторон", - добавил министр.