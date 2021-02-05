В МИД считают, что модель управления интернетом требует кардинального реформирования

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Существующая сегодня модель управления интернетом неэффективна и должна быть реформирована. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

"В настоящее время интернет стал главной платформой как для распространения информации, так и политических манипуляций. Основным инструментом в этом процессе являются уже не классические СМИ, а социальные сети и мессенджеры, которые при определенных условиях могут выступить источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть", - обратил внимание Сыромолотов.

По его словам, Россия последовательно выступает "за интернационализацию управления сетью интернет, а также повышение роли государств в данном процессе".

"Нынешняя модель управления интернетом, в которой нивелирована роль государств, являющихся гарантами прав и свобод своих граждан и играющих основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры интернета, давно показала свою неэффективность и не обеспечивает гарантий безопасности пользователей Всемирной сети, а потому требует кардинального реформирования", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.