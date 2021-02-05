Песков: оценка работы губернаторов после введения новых критериев станет понятнее

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Новый перечень показателей оценки эффективности работы губернаторов сделает ее более понятной и эффективной, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Деятельность глав российских регионов и так оценивалась по целому ряду критериев и ранее тоже, но этих критериев было очень много. Сейчас произошли оптимизация и облегчение всей системы оценки, она стала более компактной, более понятной", - сказал Песков журналистам в пятницу. По его словам, была "укрупнена группировка тем". "Это направлено на разбюрокрачивание и повышение эффективности оценки", - указал представитель Кремля.

Песков отметил, что определять, соответствует ли губернатор критериям, будут правительство и администрация президента. "Набор критериев хорошо понятен, сами главы регионов в режиме онлайн имеют возможность наблюдать за [своей] эффективностью", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, введение новых критериев является "обычным менеджментом на региональном уровне". "Эти критерии просто позволяют делать достаточно прозрачной всю региональную палитру с точки зрения эффективности", - указал он, подчеркнув, что благодаря единой методике, "и сам губернатор тоже получает возможность оценивать своей электоральный потенциал перед выборами". Он еще раз обратил внимание на то, что аналогичная система работала и раньше, но в ней было огромное количество критериев.

Пресс-секретарь главы государства не смог дать точного ответа на вопрос, будет ли упомянутая в перечне цифровая зрелось органов власти оцениваться по активности чиновников в социальных сетях, и должны ли это быть отечественные соцсети, а также есть ли среди них мессенджер Telegram. Эти детали Песков пообещал уточнить.

О перечне

Указ главы государства Владимира Путина, утверждающий перечень показателей для оценки эффективности работы губернаторов и органов исполнительной власти регионов, был опубликован в четверг. Он включает 20 показателей, среди которых, например, доверие к власти, численность населения региона, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности.