Постпред РФ: тема вакцинации не должна стать новой разделительной линией в Европе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вопрос вакцинации не должен создать новые разделительные линии в Европе. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский, комментируя обсуждение идеи введения "паспортов вакцинации".

"Вакцины и вакцинация не должны стать очередной разделительной линией в Европе. Их и так чересчур много. Достаточно много стран разделяет эту нашу позицию. Конечно, здесь значительное влияние оказывает Евросоюз, их позиция в области вакцинации", - сказал он.

По словам дипломата, введение "паспортов вакцинации" в Совете Европе не обсуждалось. "Отношение к этому тоже очень разное", - отметил Солтановский.

Комитет по здравоохранению

Солтановский также сообщил, что Россия выступила с предложением о восстановлении специализированного комитета Совета Европы по здравоохранению, идею поддержали многие страны.

"К сожалению, в свое время в Совете Европы был ликвидирован специализированный комитет по здравоохранению. Мы сейчас выступили с предложением восстановить его", - сказал он.

По словам Солтановского, ряд делегаций поддержал эту инициативу, чтобы "вести более предметную фокусную работу". "Некоторые высказали сомнения, тем не менее мы добиваемся, чтобы работа здесь была более структурирована", - добавил дипломат.