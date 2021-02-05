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Россия передала ПАСЕ обращение Совфеда в связи с действиями IT-компаний

Постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский также указал на то, что Россия будет стремиться к выработке в СЕ договоренностей, регламентирующих действия американских интернет-гигантов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российская делегация передала Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) обращение Совета Федерации в связи с попытками IT-компаний ограничивать доступ к информации. Об этом в пятницу на онлайн-брифинге заявил постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский.

"Накануне Совет Федерации обратился к ПАСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, и нами это обращение [о попытках IT-компаний ограничить доступ к информации] передано, - сказал он. - И надо признать, что эта проблема волнует не только нас".

Солтановский также указал на то, что Россия будет стремиться к выработке в СЕ договоренностей, регламентирующих действия американских интернет-гигантов.

"Надо быть реалистами. Многих это не устраивает [деятельность интернет-компаний из США], но влияние и компаний, и американский фактор, конечно, очень сильны, - сказал российский постпред. - Мы будем добиваться, чтобы какие-то хотя бы общерамочные договоренности на бумаге были выработаны, но как пойдет дальше, зависит не только от нас".

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