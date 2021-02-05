Постпред РФ заявил, что Россия выполняет 95% решений суда ЕСПЧ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия выполняет 95% постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

"По данным Министерства юстиции РФ, мы выполняем порядка 95% решений суда ЕСПЧ. Но есть и те, которые достаточно политизированы", - сказал он.

Солтановский подчеркнул, что Россия не приемлет "доктрину эффективного всеобщего контроля". "Эта практика, в которой российской стороне вменяются в вину действия не на ее собственной территории. Это, естественно, политизированные решения", - отметил он.