{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постпред РФ заявил, что Россия выполняет 95% решений суда ЕСПЧ

Иван Солтановский подчеркнул, что РФ не приемлет практику, в которой ей вменяются в вину действия не на ее собственной территории

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия выполняет 95% постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

"По данным Министерства юстиции РФ, мы выполняем порядка 95% решений суда ЕСПЧ. Но есть и те, которые достаточно политизированы", - сказал он.

Солтановский подчеркнул, что Россия не приемлет "доктрину эффективного всеобщего контроля". "Эта практика, в которой российской стороне вменяются в вину действия не на ее собственной территории. Это, естественно, политизированные решения", - отметил он.

Теги
Россия
Путин обсудил с постоянными членами СБ работу с соотечественниками за рубежом
Президент считает, что "это большой пласт работы"
Читать полностью