Россия будет добиваться от СЕ реакции на дискриминацию СМИ в Латвии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия будет добиваться того, чтобы Совет Европы (СЕ) боролся против дискриминации СМИ в Латвии. Об этом в пятницу на онлайн-брифинге заявил постоянный представитель РФ при организации Иван Солтановский.

"Конечно, эта тема [дискриминация СМИ в Латвии] для них неудобна. Пока мы слышим со стороны многих, в том числе со стороны прибалтийских государств и поддерживающих их, в основном заявления в стиле сам дурак, но это же не разговор, - сказал Солтановский. - Это серьезная организация, где мы будем добиваться каких-то практических мер по ликвидации абсолютно дискриминационной политики. Пока, к сожалению, реакция неадекватная".

Он констатировал, что российская делегация неоднократно поднимала эти вопросы в СЕ на различных уровнях, однако адекватной реакции не последовало.

"Это, безусловно, ставит вопрос о двойных стандартах, которые, к сожалению, имеют место быть. Но я уверен, что такая активная постановка российской стороной вопроса ставит в неловкое положение тех, кто критикует нас за якобы [имеющие место] нарушения в той или другой области", - резюмировал Солтановский.

С 1 февраля телекоммуникационная компания Латвии Tet прекратила ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов: ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV - одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse ("Балтийский медиа альянс"), в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.