Лавров заявил, что действия полиции на акциях в РФ несопоставимы с жестокостями в США и ЕС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские полицейские неоднократно были атакованы участниками прошедших несогласованных акций, но их действия несопоставимы с примерами жестокости в подобных случаях в странах Евросоюза и США. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Он указал, что российская сторона передала в Брюссель кадры жестокого обращения полицейских, снятые в Европе и США, накануне визита Борреля в Москву. В частности, по словам Лаврова, там можно увидеть, как в США полицейский джип переезжает лежащих на земле протестующих и другие подобные случаи. "Ничего близкого не было у нас. В России полицейские во время последних демонстраций многократно были атакованы и не применяли никаких специальных средств, включая слезоточивый газ. Слезоточивый газ применяли демонстранты против полиции", - отметил Лавров.

"Я вчера тоже с [Энтони] Блинкеном разговаривал, он затронул ситуацию вокруг [Алексея] Навального и демонстрантов. Я поинтересовался, нет ли какой-то информации, которая позволила бы понять, где содержатся те, кого задержали во время событий в Капитолии. Их, по некоторым данным, где-то 400 человек. Несколько десятков из них обвиняются в нападении на полицию. По американским законам, [ответственность за] это [составляет] от одного до 20 лет лишения свободы", - продолжил глава российской дипломатии по теме обеспечения прав на свободу слова и свободу выражения мнения.

Министр указал, что в Европе также наблюдаются многочисленные ситуации, "когда суды подозреваются в том, что они принимают политизированные решения". Он упомянул о процессе над тремя осужденными в Испании, которые были приговорены к 10 и более годам заключения за организацию референдума в Каталонии. По его словам, судебные власти Германии и Бельгии обращались к испанской стороне с требованием отменить политизированное решение. "Испанские власти ответили: "У нас есть наша судебная система, и даже не думайте сомневаться в тех решениях, которые мы принимаем в наших судах, по нашим законам". Это ровно то, чего мы хотим от Запада в плане взаимности", - резюмировал Лавров.

Ранее глава МИД обратил внимание на однобокое освещение событий в РФ на Западе и подчеркнул, что на Смоленской площади подготовили видеоряд о том, как незаконные акции подавляются на Западе и как реагирует на нарушения закона российская полиция. По словам Лаврова, он отправил этот материал Боррелю, чтобы тот ознакомился с тем, как в Москве "видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений".

Симоновский суд Москвы во вторник по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.