Россия и Евросоюз подтвердили заинтересованность в поддержании диалога

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу в Москве переговоры с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Открывая их, глава МИД РФ подчеркнул, что вопрос о необходимости проведения честного обзора положения дел в отношениях РФ и ЕС давно "назрел и перезрел", и выразил готовность обсуждать "любые вопросы". Боррель же признал, что отношения "находятся в точке напряженности, в том числе созданной делом Алексея Навального", однако создавать стену молчания - не выход.

ТАСС собрал ключевые заявления Лаврова и Борреля на пресс-конференции по итогам переговоров.

О перспективах диалога

По словам Лаврова, обеим сторонам важно подтвердить заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, в том числе по тем многим вопросам, где позиции расходятся. "У нас общее мнение, что дальнейшая деградация связей чревата негативными и весьма-весьма непредсказуемыми последствиями", - сказал он.

Боррель ответил, что необходимо искать те сферы, в которых РФ и ЕС смогут достичь соглашения. Эти направления - здравоохранение, наука, борьба с глобальным потеплением, ядерная сделка с Ираном.

О взаимной оценке

Боррель заявил, что сейчас ЕС и РФ "рассматривают друг друга больше как конкурентов, соперников, чем как партнеров".

"Мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе", - прокомментировал Лавров.

О борьбе с пандемией

Глава МИД РФ подчеркнул, что некоторые силы в ЕС "воспользовались темой пандемии, чтобы обвинить Россию в дезинформации". "Если мы действительно хотим пресечь эти информационные войны, то нам нужно с ЕС договориться о создании еще одного канала, чтобы разговор о дезинформации основывался на фактах, позволяющих рассмотреть взаимные озабоченности на профессиональном уровне", - сказал он.

Борреля же спросили о сроках открытия транспортного сообщения между РФ и ЕС. "Сложно предсказать, когда члены ЕС решат открыть внешние границы, но именно поэтому так важно скоординированно сотрудничать", - ответил он.

При этом Боррель заявил, что надеется на сертификацию в скором времени в ЕС российской вакцины "Спутник V". "У нас, как вы знаете, вакцин не хватает. И дополнительный источник поставок только приветствуется", - подчеркнул он.

О деле Навального и незаконных акциях

Боррель сообщил, что рассказал Лаврову о своей обеспокоенности в связи с ситуацией вокруг дела Навального, и призвал к его освобождению.

Лавров же заметил, что Запад почему-то концентрирует внимание на протестах, отодвигая на второй план тему установления истины в деле Навального. Глава МИД РФ напомнил, что Берлин до сих пор не предоставил результатов своих исследований. "Если наши партнеры считают, что мы не заслуживаем информации, которая подтверждала бы их обвинения в адрес российского руководства, то это пускай остается на их совести. <...> Но уверен, что нелепость такого подхода прекрасно понимает большинство политиков в Европе".

В Европе, заметил Лавров, тоже возникают вопросы относительно судов и их решений. Например, судебные власти Германии и Бельгии требовали от испанской стороны отменить "политизированные решения" по делу об организации референдума в Каталонии. "Испанские власти ответили: "У нас есть наша судебная система, и даже не думайте сомневаться в тех решениях, которые мы принимаем в наших судах, по нашим законам". Это ровно то, чего мы хотим от Запада в плане взаимности", - указал Лавров.

О санкциях

Боррель сообщил, что обсуждение отношений с РФ и антироссийских санкций продолжится на мартовском заседании Совета министров иностранных дел.

Лавров в свою очередь заметил: "Мы к этому относимся как к внутреннему делу ЕС. Мы привыкли к тому, что ЕС все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания".