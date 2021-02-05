Слуцкий назвал необходимой мерой высылку дипломатов за участие в незаконных акциях

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Высылка сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии стала необходимой мерой в связи с откровенным нарушением ими международных норм и российских законов. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Высылка иностранных дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве, - необходимая мера в ответ на откровенное и показательное нарушение международного права и российского законодательства. Кроме того, это еще и реакция на попытки вмешательства во внутренние дела и юрисдикцию РФ", - отметил депутат.

Слуцкий напомнил, что задачей дипломатических работников в стране пребывания "является, в том числе поддержание достойного уровня двустороннего диалога". "Кейс [Алексея] Навального не имеет никакого отношения к этому. Наоборот, он стал беспричинным раздражителем во взаимодействии с Германией и рядом других стран коллективного Запада", - добавил глава комитета.

"Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит раздавать печеньки Госдепа на российских улицах и политизировать несанкционированные акции", - резюмировал Слуцкий.

Россия объявила в пятницу персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, которые участвовали в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января.