Дегтярева назначили координатором регионального отделения ЛДПР в Хабаровском крае

ТАСС, 6 февраля. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утвержден в должности координатора регионального отделения ЛДПР, говорится в сообщении краевого отделения партии.

С августа 2020 года Дегтярев занимал должность исполняющего обязанности координатора регионального отделения ЛДПР.

"На внеочередной отчетно-выборной конференции регионального отделения Либерально-демократической партии России врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев избран на должность координатора. Ранее он исполнял обязанности координатора регионального отделения", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия был избран координационный совет регионального отделения ЛДПР, который получил полномочия на ближайшие два года.

"На нас лежит большая ответственность перед жителями края, которые верят в партию, во всех нас, ждут от нас активной работы. Мы должны сплотиться, оставить все разногласия и работать как партия власти исключительно на благо людей", - цитируются в сообщении слова Дегтярева.

Михаил Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края в июле 2020 года. Ранее он возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.