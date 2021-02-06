МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, отметив его усилия по развитию союзнических отношений между странами. Телеграмма опубликована в субботу на сайте президента Южной Осетии.

"В России ценят ваши усилия по развитию союзнических отношений и интеграционных связей между нашими странами. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, - отметил Путин в телеграмме. - Искренне желаю вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Южной Осетии".

Поздравительную телеграмму в адрес главы Южной Осетии также направил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, она также опубликована на сайте президента Южной Осетии. В ней Мишустин, в частности, отметил значимый вклад Бибилова в укрепление российско-югоосетинских отношений. "Убежден, что активная совместная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему наращиванию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, создаст благоприятные условия для запуска новых взаимовыгодных инициатив. Это в полной мере отвечает интересам России и Южной Осетии", - добавил Мишустин.

Анатолий Бибилов родился 6 февраля 1970 года. Южноосетинский государственный и политический деятель. Председатель партии "Единая Осетия" (2012-2017), председатель парламента Республики Южная Осетия (2014-2017), президент Республики Южная Осетия - Государства Алания (2017 - н. в.).